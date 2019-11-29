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Дубилет анонсировал э-сервис вместо бумажных квитанций

Дубилет анонсировал э-сервис вместо бумажных квитанций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине должен появиться электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате, например, паспорта, алиментов, пошлин. Его запуск не исключен в течение 1-3 месяцев. Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает УНН.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)", - отметил Дубилет.

По его словам, будет создан веб-сайт (например, check.gov.ua), к которому смогут подключиться любые украинские банки.

"Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП. Таким образом, вы сможете сделать платеж с (любого - ред.) банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику", - отметил министр.

Он анонсировал и принятия постановления, которым все госорганы обяжут пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. "Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором... Но это техника", - продолжал Дубилет.

Он отметил, что этот сервис пригодится и частному бизнесу, ведь часто квитанции просят не только чиновники.

"Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - подытожил чиновник.

Ранее Дубилет планировал запустить в Украине электронные доверенности.

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