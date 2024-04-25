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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается

ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 12:54  •  8552 просмотра

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Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет Пенсионному фонду полномочия в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности вместо ликвидированного Фонда социального страхования, одновременно решая проблемы, связанные с социальными правами людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №10017 по выполнению Пенсионным фондом функций уполномоченного органа в сферах общеобязательного государственного социального страхования, повлекших утрату трудоспособности, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

№10017 - выполнение Пенсионным фондом функций уполномоченного органа в сферах общеобязательного государственного социального страхования, повлекших утрату трудоспособности - за основу

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Необходимость его принятия обусловлена тем, что Фонд социального страхования Украины и управления его исполнительной дирекции прекратили деятельность, а функции в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, с 1 января 2023 года выполняют Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы.

Законопроектом также вносятся изменения в ряд других законов. В депутатском корпусе указывали, что этим законопроектом в частности предлагается:

  • Исключить нормы и определить обязательное страхование для должностных лиц службы государственной охраны природно-заповедного фонда.
  • Уточнить условия и порядок назначения страховых выплат для лиц, ставших жертвами несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
  • Установить процедуру назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам для лиц как по основному месту работы, так и по совместительству.
  • Определить, что социальные и медицинские услуги для пострадавших будут предоставляться в соответствии с оценкой их потребностей согласно соответствующим законам, а их организацию и компенсацию стоимости будет определять правительство.

Замечания

Нардеп Ирина Геращенко в контексте законопроекта имела замечания по вопросу социальных прав "людей с инвалидностью и ветеранов, в том числе военных, потерявших конечности".

Как отмечали правозащитники, законопроект №10017 также предлагает определить, что страховые выплаты будут назначаться ВПЛ с ВОТ при наличии необходимых документов, подтверждающих право на такие выплаты.  

При обсуждении проекта закона в пределах предметов ведения комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений также отмечалось о наличии к законопроекту некоторых замечаний:

  • Согласно предложенной редакции проекта закона право на получение страховых выплат и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию в определенных проектом закона случаях будут иметь исключительно внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий. В то же время согласно положениям постановления правительства, как указано, право на получение справки о постановке на учет ВПЛ также имеют другие лица. В связи с указанным соответствующее положение законопроекта, указывали в комитете, "требует уточнения с целью обеспечения реализации соответствующих прав всеми внутренне перемещенными лицами, которые могут в этом нуждаться". 
  • Также отмечалось, что предложенное в законопроекте электронное информационное взаимодействие между информационно-коммуникационными системами органов власти и других относительно сведений о ВПЛ создает условия, при которых сведения, которые собирались полномочными на то органами государственной власти у физических лиц на определенные законные цели, будут свободно обрабатываться другими органами государственной власти для реализации других целей, несовместимых с целями, для которых их изначально собирали. Учитывая указанное, указывали в комитете, "соответствующая норма законопроекта должна также предусматривать положение, согласно которому соответствующие сведения будут предоставляться при условии получения у ВПЛ дополнительного согласия как субъекта персональных данных". 

Народные депутаты отметили необходимость учета указанных замечаний при подготовке законопроекта главным комитетом ко второму чтению. 

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