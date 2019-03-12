ВР начала рассматривать поправки к законопроекту о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня на пленарном заседании Верховная Рада Украины во втором чтении начала рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, передает корреспондент УНН.
О начале рассмотрения объявил спикер парламента Андрей Парубий.
Отметим, что проект закона 2679-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного направлен на: защиту государственного статуса украинского языка как языка гражданства Украины; утверждение украинского языка как языка межэтнического общения и взаимопонимания в Украине; функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности; применения украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, а также в международном общении и при осуществлении должностными лицами представительских функций; развития украинского языка, как самобытного языка титульной нации с целью укрепления национального самосознания украинцев и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти украинской нации.
Кроме того, документ также регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие настоящего Закона не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами. Он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, применения украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности применение украинского языка в публичных сферах.
Законопроект о языках предусматривает использование украинского языка на телеканалах - не менее 90%, в пунктах распространения - не менее 50% журналов и газет, не менее 50% книг на украинском языке в книжных магазинах, а также украиноязычное образование.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.