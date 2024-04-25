ВР планирует взяться за урегулирование народовластия

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и другие законодательные акты Украины относительно народовластия на уровне местного самоуправления (№7283), передает УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Законопроект был подан в ВР еще в 2022 году и принят в первом чтении в январе 2023 года.

Как объясняют авторы документа, это один из ключевых законопроектов для дальнейшего проведения децентрализации, поскольку он предусматривает инструменты реального народовластия - активное участие людей в жизнедеятельности общины не только на период выборов, а и между ними.

"Он определяет различные формы работы территориальной громады по вопросам местного значения", - сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Между первым и вторым чтениями к законопроекту было подано немало правок, часть из которых была учтена профильным комитетом.

Законпроект предусматривает такие формы народовластия для жителей громад:

Публичные консультации;

Общественные обсуждения;

Общее собрание;

Электронные петиции;

Участие громады в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

В законопроекте прописан пункт об отчете местных депутатов - в настоящее время это происходит раз в год. Но в случае принятия законопроекта №7283 депутаты будут обязаны не просто отчитываться перед своей громадой, но и отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что делает избранный ими местный депутат.

Также документ предусматривает обязательность утверждения уставов территориальных громад (с 1 января 2027 года). Кроме того, в законопроекте определен термин "житель" - это физическое лицо, которое задекларировало или зарегистрировало место жительства в территориальной громаде и/или избирательный адрес которого отнесен к территории соответствующей территориальной громады, кроме военнослужащего срочной службы, физического лица, которое по приговору суда находится в месте лишения свободы.

Ожидается, что среди прочего принятие законопроекта будет способствовать интеграции ВПЛ в громады, в которых они проживают.

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