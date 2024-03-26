Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Законопроект о местных администрациях готовится к рассмотрению в Верховной Раде, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Этот законопроект устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления", - сообщили в министерстве.

Также указано, что законопроект "предлагает новый механизм отбора и назначения на должности руководства местных государственных администраций".

Как указал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территории и инфраструктуры Александр Кубраков, принятие этого законопроекта №4298 "имеет решающее значение для закрепления результатов реформы децентрализации".

По словам главы профильного комитета Верховной Рады Елены Шуляк, в утвержденном Плане Ukraine Facility на €50 млрд особое внимание уделяется продвижению децентрализации.

"Это не об ограничении прав местного самоуправления, а о внедрении, в том числе, передового опыта на основе Европейской хартии местного самоуправления", - отметила нардеп Елена Шуляк, говоря о законопроекте.

Отмечается, что ключевыми положениями законопроекта является "создание правовых основ для функционирования местных государственных администраций префектурного типа до внесения изменений в Конституцию Украины". Полномочия и задачи местных государственных администраций распределены по ключевым направлениям:

координация территориальных органов центральных органов исполнительной власти;

обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

выполнение отраслевых полномочий и отдельных полномочий органов местного самоуправления.

Также главам МГА и их заместителям, по сообщению, предоставляется статус государственных служащих, что предусматривает повышение требований к претендентам на эти должности, таких как наличие опыта и стажа, знание законодательства и тому подобное. В случае принятия законопроекта, срок полномочий глав областных и районных государственных администраций составит до 5 лет в пределах одной административно-территориальной единицы.

Также новая система надзора за законностью решений ОМС, как указано, предусматривает, что в случае выявления несоответствия таких решений Конституции и/или законам Украины, местная государственная администрация будет предлагать ОМС устранить такое несоответствие в течение 30 рабочих дней. А в случае неустранения нарушения, МГА будут обращаться в суд с иском об отмене такого решения.

"Проект документа сейчас на финальной стадии рассмотрения и после внесения правок, обсужденных во время консультаций, будет вынесен на рассмотрение парламента", - сообщили в министерстве.

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