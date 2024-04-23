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ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.
Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование
Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Однако перед окончательным голосованием сенаторы будут иметь 30 часов для обсуждения документа.
Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги
17% украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% выбирают книги на украинском языке, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Украинского института книги и ОО "Форум издателей".
Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь
Народные депутаты хотят лично проинспектировать станцию метро "Почтовая площадь" в Киеве, чтобы проверить, существует ли риск аварии, как утверждают общественные активисты, несмотря на то, что городские власти отрицают какую-либо угрозу.
Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА
Из-за сильных дождей и пропуска воды через днепровские водохранилища в ближайшие дни в Черкасской области ожидается подтопление пойм и низменных участков рек в верховьях Кременчугского водохранилища.
Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту
российские власти планируют усилить меры безопасности и наблюдательные комплексы на Керченском мосту, соединяющем Крым с россией, с приближением майских праздников и летнего туристического сезона, с возможными ограничениями движения в случае угрозы ракетной атаки.
В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок
Фестиваль украинской писанки, на котором будут представлены традиции писанкарства из разных регионов, мастер-классы, благотворительный аукцион и попытка установления мирового рекорда по массовой росписи писанок, состоится 30 апреля в киевском инновационном парке UNIT. CITY.
В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД
В апреле в Украине резко возросло количество заявок на перерегистрацию автомобилей, причем наибольшим спросом пользовалась перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения, сообщает Министерство внутренних дел.
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми
Восемь человек получили ранения, в том числе 23-летняя девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой, в результате российского ракетного удара по Днепровскому району, и еще двое были ранены в результате обстрела Никопольского района.
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом
В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.