ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект №9319 по стимулированию развития цифровой экономики в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Согласно пояснительной записке, законопроект №9319 разработан с целью обеспечения надлежащего функционирования правового режима Дія Сіті и адаптации его к условиям военного положения в Украине.

Документом предусматривается внесение изменений, в частности:

- в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения особенностей налогообложения заработной платы и (или) вознаграждения по гиг-контракту специалистов резидента Дія Сіті, который приобрел статус резидента в порядке, определенном частью третьей статьи 5 Закона о Дія Сіті;

- к Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения категорий военнообязанных лиц, подлежащих бронированию, в частности возможность бронирования военнообязанных лиц, которые являются гиг-специалистами резидента Дія Сіті;

- к Закону Украины "Об образовании" о предоставлении возможности гиг-специалистам во время выполнения работ и/или предоставления услуг по гиг-контракту получать образование, предусматривающее совмещение обучения лиц в учебных заведениях.

Также предусматривается внесение изменений в закон о Дія Сіті, в частности, относительно:

- усовершенствование особенностей обращения о приобретении статуса резидента Дія Сіті и особенностей рассмотрения такого заявления;

- дополнение особенностей по реестру Дія Сіті с целью приведения в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах";

- уточнение полномочий уполномоченного органа (в понимании положений Закона о Дія Сіті) по формированию и реализации государственной политики в сфере развития и функционирования правового режима Дія Сіті;

- определение дополнительных особенностей невозможности приобретения резидентства Дія Сіті юридическими лицами, прямым или опосредованным владельцем долей которых является резидент государства-агрессора;

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