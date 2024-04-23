ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  107900 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  138487 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  138743 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  141641 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  120310 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157031 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224465 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  440879 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175572 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131805 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  440879 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  359847 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  406635 просмотра

ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.

политика •   •  6140 просмотра
ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Однако перед окончательным голосованием сенаторы будут иметь 30 часов для обсуждения документа.

Война •   •  7216 просмотра
Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование

Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги

17% украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% выбирают книги на украинском языке, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Украинского института книги и ОО "Форум издателей".

Война •   •  5805 просмотра
Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги

Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь

Народные депутаты хотят лично проинспектировать станцию метро "Почтовая площадь" в Киеве, чтобы проверить, существует ли риск аварии, как утверждают общественные активисты, несмотря на то, что городские власти отрицают какую-либо угрозу.

Общество •   •  7114 просмотра
Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь

Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Из-за сильных дождей и пропуска воды через днепровские водохранилища в ближайшие дни в Черкасской области ожидается подтопление пойм и низменных участков рек в верховьях Кременчугского водохранилища.

Общество •   •  7077 просмотра
Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

российские власти планируют усилить меры безопасности и наблюдательные комплексы на Керченском мосту, соединяющем Крым с россией, с приближением майских праздников и летнего туристического сезона, с возможными ограничениями движения в случае угрозы ракетной атаки.

Война •   •  10631 просмотра
Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

Фестиваль украинской писанки, на котором будут представлены традиции писанкарства из разных регионов, мастер-классы, благотворительный аукцион и попытка установления мирового рекорда по массовой росписи писанок, состоится 30 апреля в киевском инновационном парке UNIT. CITY.

Анонсы •   •  9505 просмотра
В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

В апреле в Украине резко возросло количество заявок на перерегистрацию автомобилей, причем наибольшим спросом пользовалась перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения, сообщает Министерство внутренних дел.

Общество •   •  10640 просмотра
В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Восемь человек получили ранения, в том числе 23-летняя девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой, в результате российского ракетного удара по Днепровскому району, и еще двое были ранены в результате обстрела Никопольского района.

Война •   •  13452 просмотра
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.

Технологии •   •  19085 просмотра
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом