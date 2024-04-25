ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть законопроект №9423 о создании государственной ветеранской патронатной службы, которая будет действовать в течение 5 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

В пояснительной записке к документу говорится, что для организации процесса поствоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни предлагается в системе государственной власти (при Кабинете Министров Украины) создать Государственную ветеранскую патронатную службу, которая будет действовать в течение 5 лет на основе государственно-волонтерского партнерства.

Работниками службы будут патронатные помощники - волонтеры или демобилизованные военнослужащие. Согласно законопроекту, они будут выполнять следующие обязанности:

будут обеспечивать маршрутизацию сопровождения каждого закрепленного за ними военнослужащего, как в административных вопросах, так и в вопросах реинтеграции, психологической адаптации, образования, лечения и реабилитации;

разрабатывать и контролировать выполнение индивидуальной программы адаптации каждого демобилизованного военного в гражданскую жизнь.



будут сопровождать определенное количество демобилизованных военнослужащих в процессе их адаптации в мирную жизнь.



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Законопроектом предусмотрено, что общая численность работников Службы будет составлять 15 тысяч человек.

Организационную деятельность патронатных помощников (в том числе тренировки по принципу частичной квалификации) будут обеспечивать патронатные тренеры - коучи. Каждый тренер станет куратором до 100 патронатных помощников.

Важно, что демобилизованный военнослужащий сможет отказаться от услуг патронатного помощника, или же сменить помощника для дальнейшего сотрудничества.

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