ВР не готова продлевать мораторий на проверки бизнеса

Политики убеждены, что мораторий не оправдал себя и привел к негативным последствиям.

"Я считаю, что мораторий на проверки бизнеса не нужно продолжать. Ведь сегодня во всех сферах жизнедеятельности никакого контроля не существует. Это негативно влияет и на потребителя, и на развитие бизнеса. Есть депутаты, которые предлагают продлевать действие моратория, я считаю, что этого делать не нужно. Убежден, что в ВР не наберется голосов за продление действия данного запрета", - убежден он.

В свою очередь народный депутат от БПП Олег Недава убежден, что мораторий на проверки бизнеса в первую очередь следует отменить в сфере экологической безопасности.

"Я против того, чтобы мораторий был продлен. Думаю, что и голосов за его продление не наберется. Возможно, мораторий будет отменен частично. Например, сегодня Экоинспекция не может выходить на проверки, от чего страдает и природа, и окружающей среды. В этой части запрет надо однозначно отменять", - сказал он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введенный в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ДСНС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что в первую очередь мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности .