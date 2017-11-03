ВР не готова продлевать мораторий на проверки бизнеса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8820 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70022 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109365 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101865 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102940 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148600 просмотра

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ВР не готова продлевать мораторий на проверки бизнеса

ВР не готова продлевать мораторий на проверки бизнеса

Киев  •  УНН

 • 9743 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Большинство народных депутатов не готовы голосовать за продление моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт" Анатолий Дырив.

Политики убеждены, что мораторий не оправдал себя и привел к негативным последствиям.

"Я считаю, что мораторий на проверки бизнеса не нужно продолжать. Ведь сегодня во всех сферах жизнедеятельности никакого контроля не существует. Это негативно влияет и на потребителя, и на развитие бизнеса. Есть депутаты, которые предлагают продлевать действие моратория, я считаю, что этого делать не нужно. Убежден, что в ВР не наберется голосов за продление действия данного запрета", - убежден он.

В свою очередь народный депутат от БПП Олег Недава убежден, что мораторий на проверки бизнеса в первую очередь следует отменить в сфере экологической безопасности.

"Я против того, чтобы мораторий был продлен. Думаю, что и голосов за его продление не наберется. Возможно, мораторий будет отменен частично. Например, сегодня Экоинспекция не может выходить на проверки, от чего страдает и природа, и окружающей среды. В этой части запрет надо однозначно отменять", - сказал он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введенный в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ДСНС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что в первую очередь мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности .

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