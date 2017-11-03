ВР не готова продовжувати мораторій на перевірки бізнесу

Політики переконані, що мораторій не виправдав себе і призвів до негативних наслідків.

"Я вважаю, що мораторій на перевірки бізнесу не треба продовжувати. Адже на сьогодні у всіх сферах життєдіяльності ніякого контролю не існує. Це негативно впливає і на споживача, і на розвиток бізнесу.

Є депутати, які пропонують продовжувати дію мораторію, я вважаю, що цього робити не потрібно. Переконаний, що у ВР не набереться голосів за продовження дії даної заборони", - переконаний він.

У свою чергу народний депутат від БПП Олег Недава переконаний, що мораторій на перевірки бізнесу в першу чергу слід скасувати у сфері екологічної безпеки.

"Я проти того, щоб мораторій був продовжений. Думаю, що і голосів за його продовження не набереться. Можливо, мораторій буде скасований частково. Наприклад, сьогодні Екоінспекція не може виходити на перевірки, від чого страждає і природа, і довкілля. В цій частині заборону треба однозначно скасовувати", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види госпдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба зокрема заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.