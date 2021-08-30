ВР ждет проект Бюджета-2022 до 15 сентября - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада ожидает внесения правительством проекта Государственного бюджета на 2022 год для рассмотрения парламентом до 15 сентября. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
Цитата:
"В первую очередь - это бюджет. До 15 сентября ВР ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем акцентировать свое внимание, все комитеты готовятся. Потому что это является ключевым вопросом этой сессии - подготовить качественный документ. Верховная Рада его всегда дорабатывала после Кабинета министров, и для того, чтобы мы максимально защитили и поддержали людей, и в посковидный период, и нивелировать все последствия, которые могут возникнуть и в дальнейшем связанные с пандемией. Конечно, вопросы, связанные с тарифами, развитием экономики, привлечением инвестиций, также они концентрируются в государственном бюджете", - заявил Разумков, рассказывая, на чем сфокусируется парламент осенью.
Детали
По мнению спикера парламента, в Верховной Раде осенью будет большая дискуссия вокруг так называемого ресурсного законопроекта № 5600.
"Относительно этого законопроекта большое количество дискуссий и правок. Я тоже подал большое количество поправок к этому законопроекту. Оно рекордно большое - около 11 тысяч правок, но есть большое количество поправок, которое имеет смысл. Также будет дискуссия вокруг законопроекта об олигархах 5599. Другие законопроекты, которые перешли из другой сессии", - добавил Разумков.
Дополнение
В "Слуге народа" ожидают, что Кабмин до 15 сентября зарегистрирует законопроект о Госбюджете-2022, как это предусмотрено законодательством.