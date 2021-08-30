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ВР ждет проект Бюджета-2022 до 15 сентября - Разумков

ВР ждет проект Бюджета-2022 до 15 сентября - Разумков

Киев  •  УНН

 • 18771 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада ожидает внесения правительством проекта Государственного бюджета на 2022 год для рассмотрения парламентом до 15 сентября. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата:

"В первую очередь - это бюджет. До 15 сентября ВР ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем акцентировать свое внимание, все комитеты готовятся. Потому что это является ключевым вопросом этой сессии - подготовить качественный документ. Верховная Рада его всегда дорабатывала после Кабинета министров, и для того, чтобы мы максимально защитили и поддержали людей, и в посковидный период, и нивелировать все последствия, которые могут возникнуть и в дальнейшем связанные с пандемией. Конечно, вопросы, связанные с тарифами, развитием экономики, привлечением инвестиций, также они концентрируются в государственном бюджете", - заявил Разумков, рассказывая, на чем сфокусируется парламент осенью.

Детали

По мнению спикера парламента, в Верховной Раде осенью будет большая дискуссия вокруг так называемого ресурсного законопроекта № 5600.

"Относительно этого законопроекта большое количество дискуссий и правок. Я тоже подал большое количество поправок к этому законопроекту. Оно рекордно большое - около 11 тысяч правок, но есть большое количество поправок, которое имеет смысл. Также будет дискуссия вокруг законопроекта об олигархах 5599. Другие законопроекты, которые перешли из другой сессии", - добавил Разумков.

Дополнение

В "Слуге народа" ожидают, что Кабмин до 15 сентября зарегистрирует законопроект о Госбюджете-2022, как это предусмотрено законодательством.

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