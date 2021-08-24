Кабмін до 15 вересня зареєструє законопроект про Держбюджет-2022 - Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Кабінет міністрів України до 15 вересня внесе до Верховної Ради законопроект про Державний бюджет на 2022 рік. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
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“Кабмін готує та погоджує бюджет, я думаю, що вони до 15 вересня внесуть законопроект до Верховної Ради”, — заявив Гетманцев.
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Він додав, що наразі не бачив попереднього законопроекту.
У Міністерстві фінансів зазначили, що наразі триває активна фаза формування проекту Держбюджету на 2022 рік. Зокрема, Міністерство фінансів проводить погоджувальні наради із головними розпорядниками коштів (ГРК) щодо показників бюджету на наступний рік.
Додамо
Дефіцит державного бюджету за січень-червень 2021 року досяг 50,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом — 49,8 млрд грн.