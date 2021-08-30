ВР чекає проект Бюджету-2022 до 15 вересня - Разумков

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"У першу чергу - це бюджет. До 15 вересня ВР чекає проект бюджету на 2022 рік. Ми будемо акцентувати свою увагу, всі комітети готуються. Тому що це є ключовим питанням цієї сесії - підготувати якісний документ. Верховна Рада його завжди доопрацьовувала після Кабінету міністрів, і для того, щоб ми максимально захистили і підтримали людей, і в посковідний період, та знівелювати всі наслідки, які можуть з'явитися і надалі пов'язані з пандемією. Звичайно, питання, пов'язані з тарифами, розвитком економіки, залученням інвестицій, також вони концентруються в державному бюджеті", - заявив Разумков, розповідаючи, на чому сфокусується парламент восени.

Деталі

На думку спікера парламенту, у Верховній Раді восени буде велика дискусія навколо так званого ресурсного законопроекту № 5600.

"Щодо цього законопроекту велика кількість дискусій і правок. Я теж подав велику кількість правок до цього законопроекту. Вона рекордно велика - близько 11 тисяч правок, але є велика кількість правок, яка має сенс. Також буде дискусія навколо законопроекту про олігархів 5599. Інші законопроекти, які перейшли з іншої сесії", - додав Разумков.

Доповнення

У "Слузі народу" очікують, що Кабмін до 15 вересня зареєструє законопроект про Держбюджет-2022, як це передбачено законодавством.