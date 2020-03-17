В течение трех дней в Украину вернут туристов, попавших в Египте на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинские граждане, находящиеся в Египте и изъявившие желание отбыть на Родину, вернутся домой в течение последующих 3 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
"Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы, которые оказались в некоторых отелях под карантином, вернутся в Украину в течение следующих трех дней", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что консул Украины находится в Шарм-эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.
"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - добавили дипломаты.
Напомним, Украина уже начала вывозить своих граждан, которые "застряли" за границей, в частности в Египте, изъявивших желание быть эвакуированными.