Впродовж наступних трьох днів до України повернуть туристів, які у Єгипті потрапили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українські громадяни, які перебувають в Єгипті та виявили бажання відбути на Батьківщину, повернуться додому протягом наступних 3 днів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм-ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Усі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов’язання. Очікується, що туристи, які опинилися в деяких готелях під карантином, повернуться до України протягом наступних трьох днів”, — повідомили у відомстві.
Зазначається, що консул України перебуває в Шарм-ель-Шейху та підтримує постійний зв’язок з представництвами туроператорів та нашими громадянами.
“МЗС України в черговий раз звертається із закликом до наших співвітчизників утриматись від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати тури”, — додали дипломати.
Нагадаємо, Україна уже почала вивозити своїх громадян, які “застрягли” за кордоном, зокрема в Єгипті, які виявили бажання бути евакуйованими.