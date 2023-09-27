В течение суток произошло 14 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 25 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Яструбщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, Спирное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Николаевка, Марково, Ивановское, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Противник и в дальнейшем наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационные удары неподалеку Авдеевки и Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районе Николаевки, Бургунки и Ольговки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Антоновка, Днепровское, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 990 человек, 4675 танков и сотен единиц другой военной техники.