Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 277 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 990 осіб, 4675 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 27.09.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 276 990 (+320) осіб,
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- танків ‒ 4675 (+3) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 8950 (+4) од.,
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- артилерійських систем – 6337(+38) од.,
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- РСЗВ – 792 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 534 (+1) од.,
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- літаків – 315 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів – 1 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8792 (+29) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 927 (+2) од.
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Доповнення
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