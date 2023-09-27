Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 277 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 990 человек, 4675 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 27.09.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 276 990 (+320) человек,
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- танков - 4675 (+3) ед.,
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- боевых бронированных машин - 8950 (+4) ед.,
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- артиллерийских систем – 6337(+38) ед.,
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- РСЗО – 792 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 534 (+1) ед.,
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- самолетов – 315 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24) ед.,
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- крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок – 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8792 (+29) ед.,
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- специальной техники - 927 (+2) ед.
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Дополнение
Украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу.