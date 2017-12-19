ВПО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, направленную на Эр-Рияд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Противовоздушная оборона Саудовской Аравии во вторник перехватила баллистическую ракету, направленную в направлении столицы государства, Эр-Рияд. Об этом во вторник сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия, цитируя заявление военной коалиции Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Коалиция борется с вооруженным движением Хоти в соседнем Йемене. Члены Хоти заявили ранее, что они выпустили ракету по Рияду.
Напомним, 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Как сообщал УНН, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к военному решению конфликта с КНДР.