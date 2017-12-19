ВПО Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, направленную на Эр-Рияд

Коалиция борется с вооруженным движением Хоти в соседнем Йемене. Члены Хоти заявили ранее, что они выпустили ракету по Рияду.

Напомним, 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщал УНН, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к военному решению конфликта с КНДР.