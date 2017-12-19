ВПО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету, направлену на Ер-Ріяд

Коаліція бореться з озброєним рухом Хоті в сусідньому Ємені. Члени Хоті заявили раніше, що вони випустили ракету по Ріяду.

Нагадаємо, 28 листопада КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляв УНН, держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР.