ВПО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету, направлену на Ер-Ріяд
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протиповітряна оборона Саудівської Аравії у вівторок перехопила балістичну ракету, направлену у напрямі столиці держави, Ер-Ріяду. Про це у вівторок повідомив саудівський телеканал Аль-Арабія, цитуючи заяву військової коаліції Саудівської Аравії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Коаліція бореться з озброєним рухом Хоті в сусідньому Ємені. Члени Хоті заявили раніше, що вони випустили ракету по Ріяду.
Нагадаємо, 28 листопада КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Як повідомляв УНН, держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР.