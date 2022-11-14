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Влияние на работу спортивных федераций и сокращение НОК: в сети появился черновик предполагаемой предвыборной программы Гутцайта

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В сети появился черновик вероятной предвыборной программы действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, баллотирующегося на должность Национального Олимпийского комитета. Программа была опубликована на телеграмм-канале «Украина Сейчас», передает УНН.

Детали

Согласно документу, Вадим Гутцайт в случае победы на выборах собирается “реорганизовать” структуру Национального Олимпийского комитета: закрыть региональные представительства НОК, значительно расширить административный аппарат, а объекты инфраструктуры отправить под свое прямое подчинение.

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Кроме того, Гутцайт якобы стремится замкнуть на себе все решения о работе федераций и назначении их глав. Как отмечают авторы телеграмм-канала, реализация такой программы создаст условия для злоупотреблений и коррупционных схем. Однако воплотится ли эта программа в жизнь - неизвестно. Журналисты УНН пытались связаться с Вадимом Гутцайтом для того, чтобы подтвердить или опровергнуть опубликованный документ, однако ответа до сих пор нет.

Напомним

Уже 17 ноября пройдут выборы Президента Национального Олимпийского комитета. На должность баллотируется три кандидата – министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Свою программу официально представил только Беленюк.

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