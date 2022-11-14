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Вплив на роботу спортивних федерацій та скорочення НОК: у мережі з’явилася чернетка ймовірної передвиборчої програми Гутцайта

Вплив на роботу спортивних федерацій та скорочення НОК: у мережі з’явилася чернетка ймовірної передвиборчої програми Гутцайта

Київ • УНН

 • 662567 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У мережі з’явилася чернетка ймовірної передвиборчої програми чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який балотується на посаду Національного Олімпійського комітету. Програму опублікували на телеграм-каналі «Украина Сейчас», передає УНН.

Деталі

Згідно з документом, Вадим Гутцайт у разі перемоги на виборах збирається “реорганізувати” структуру Національного Олімпійського комітету: закрити регіональні представництва НОК, значно розширити адміністративний апарат, а об’єкти інфраструктури відправити під своє пряме підпорядкування.

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Окрім того, Гутцайт нібито прагне замкнути на собі всі рішення щодо роботи федерацій та призначення їх глав. Як наголошують автори телеграм-каналу, реалізація такої програми створить умови для зловживань та корупційних схем. Однак чи втілиться ця програма у життя - достеменно невідомо. Журналісти УНН намагалися зв’язатися з Вадимом Гутцайтом для того, аби підтвердити чи спростувати опублікований документ, однак відповіді й досі немає.

Нагадаємо

Вже 17 листопада відбудуться вибори Президента Національного Олімпійського комітету. На посаду балотується три кандидати - міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Свою програму наразі офіційно представив лише Беленюк.

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