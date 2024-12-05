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ВПЛ нуждаются в дополнительной защите, Чернышеву передадим рекомендации - Лубинец

ВПЛ нуждаются в дополнительной защите, Чернышеву передадим рекомендации - Лубинец

Киев  •  УНН

 • 5910 просмотра

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Уполномоченный ВР по правам человека готовит рекомендации для нового вице премьера Чернышева по защите прав ВПЛ. Офис омбудсмена планирует создать рабочую группу для решения проблем внутренне перемещенных лиц.

Внутренне перемещенные лица нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти по ВПЛ. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает УНН

Лубинец прокомментировал, была ли реакция Кабинета министров, премьер-министра на замечания по выполнению Стратегии государственной политики в отношении ВПЛ до 2025 года. 

"Относительно моих полномочий, я делаю рекомендации, посылаю письма с рекомендациями на украинское правительство. Часто их учитывают в работу. На мой взгляд ВПЛ нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, защите их прав. На мой взгляд у нас есть огромная проблема", - сказал Лубинец.

Он напомнил, что недавно была презентована концепция защиты прав лиц пострадавших в результате вооруженной агрессии рф. В первую очередь речь идет об ВПЛ. 

"Мне кажется есть недоработки со стороны исполнительной ветви власти в отношении внутренне перемещенных лиц", - отметил омбудсмен. 

Лубинец сообщил, что офис Уполномоченного планирует организовать рабочую группу с командой новоназначенного вице-премьер – министра Украины-министра национального единства Алексея Чернышева.

"Я надеюсь, что с приходом нового вице-премьер - министра (Чернышева-ред.)... Я видел публичную информацию, что теперь он будет в том числе отвечать за защиту прав ВПЛ. Будем присылать рекомендации к нему. Мы ждем, когда пройдет первый этап формирования команды. Потом точно будет организована рабочая встреча, где мы покажем, где на наш взгляд есть недоработки и наши рекомендации, как срочно можно решить этот вопрос", - рассказал Лубинец.

Он убежден, что государство должно показать ВПЛ, что есть долгосрочная стратегия реинтеграции ВПЛ. 

"Это программы жилья, программы продолжения финансовой, социальной помощи помощь в трудоустройстве. Много позитива мы видим на уровне местных объединенных территориальных общин", - сказал Лубинец.

добавим 

Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность вице-премьер – министра Украины-министра национального единства.

Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет теперь Алексей Чернышев.

Контекст 

Летом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал правительственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметив, что действующая стратегия ВПЛ до 2025 года содержит декларативные задачи, которые трудно оценить.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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