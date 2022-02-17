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Впервые за много лет в Украине за сутки не было ни одного погибшего в ДТП

Киев • УНН

 • 20958 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. С переводом полиции на усиленный режим несения службы количество преступлений уменьшилось на 23%, впервые за много лет в Украине за сутки не было ни одного погибшего в ДТП. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует УНН со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

Цитата:

"Количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за много лет вчера (15 февраля - ред.) для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера - один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, мы имели за два дня 13 жертв ДТП", - рассказал Игорь Клименко.

Детали

По словам Клименко, усиленный режим службы является еще и эффективной профилактикой совершения преступлений.

В частности, глава ведомства отметил, что за два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49-ти до 53-х тысяч, однако в большинстве случаев это были обращения информационного или консультационного характера. А количество преступлений за два дня уменьшилось на 23%: с 3 000 до 2 300.

Дополнение

С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что ситуация в Украине контролируемая, а объекты критической инфраструктуры взяты под охрану.

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