Впервые за много лет в Украине за сутки не было ни одного погибшего в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. С переводом полиции на усиленный режим несения службы количество преступлений уменьшилось на 23%, впервые за много лет в Украине за сутки не было ни одного погибшего в ДТП. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует УНН со ссылкой на управление коммуникации НПУ.
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"Количество ДТП уменьшилось на 46 процентов. Впервые за много лет вчера (15 февраля - ред.) для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП, позавчера - один погибший. Если сравнить с предыдущей неделей, мы имели за два дня 13 жертв ДТП", - рассказал Игорь Клименко.
Детали
По словам Клименко, усиленный режим службы является еще и эффективной профилактикой совершения преступлений.
В частности, глава ведомства отметил, что за два дня увеличилось количество обращений граждан в Нацполицию с 49-ти до 53-х тысяч, однако в большинстве случаев это были обращения информационного или консультационного характера. А количество преступлений за два дня уменьшилось на 23%: с 3 000 до 2 300.
Дополнение
С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.
Глава МВД Денис Монастырский заявил, что ситуация в Украине контролируемая, а объекты критической инфраструктуры взяты под охрану.