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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нацгвардійці, поліцейські, прикордонники: силовики від завтра переходять на посилений режим

Нацгвардійці, поліцейські, прикордонники: силовики від завтра переходять на посилений режим

Київ • УНН

 • 18810 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. З вівторка співробітники Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби розпочинають посилений режим роботи по всій Україні. Про це під час ефіру “Свобода слова” повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я переконаний, що сьогодні тисячі рятувальників, поліцейських, нацгвардійців, які виходять на вулицю та щодня несуть свою службу — доводять своєю присутністю те, що вони є тут, що вони захищають українські вулиці. З завтрашнього дня введено посилений режим роботи і прикордонників і поліцейських. І це також один із символів того, що ми готові до будь-яких сценаріїв у цій ситуації”, — заявив Монастирський.

Він також додав, що збільшення поліцейської присутності в містах, селах дає надію та впевненість добропорядним громадянам, та є пересторогою для тих, хто налаштований на певні правопорушення.

“В першу чергу, сили безпеки мають забезпечити та убезпечити від сценаріїв дестабілізації. І це є основною метою. Але у випадку, якщо, наприклад, запроваджується воєнний стан, то всі сили безпеки та оборони переходять у розпорядження головнокомандуючого, який визначає їхнє місце в обороні держави”, — пояснив Монастирський.

Додамо

Як інформував УНН, з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Посилений режим передбачає:

• збільшення кількості патрулів, які гарантуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

• розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної ситуації у країні;

• охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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