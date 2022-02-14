Нацгвардейцы, полицейские, пограничники: силовики завтра переходят на усиленный режим

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Со вторника сотрудники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы начинают усиленный режим работы по всей Украине. Об этом во время эфира “Свобода слова” сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я убежден, что сегодня тысячи спасателей, полицейских, нацгвардейцев, которые выходят на улицу и каждый день несут свою службу — доказывают своим присутствием то, что они здесь, что они защищают украинские улицы. С завтрашнего дня введен усиленный режим работы и пограничников и полицейских. И это также один из символов того, что мы готовы к любым сценариям в этой ситуации”, — заявил Монастырский.

Он также добавил, что увеличение полицейского присутствия в городах, селах дает надежду и уверенность добропорядочным гражданам, и является предостережением для тех, кто настроен на определенные правонарушения.

“В первую очередь, силы безопасности должны обеспечить и обезопасить от сценариев дестабилизации. И это является основной целью. Но в случае, если, например, вводится военное положение, то все силы безопасности и обороны переходят в распоряжение главнокомандующего, который определяет их место в обороне государства”, — пояснил Монастырский.

Добавим

Как информировал УНН, с 14 до 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведено на усиленный режим несения службы.

Усиленный режим предусматривает:

* увеличение количества патрулей, которые будут гарантировать публичную безопасность и порядок на улицах;

* развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной ситуации в стране;

* охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

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