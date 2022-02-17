Вперше за багато років в Україні за добу не було жодного загиблого в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Із переведенням поліції на посилений режим несення служби кількість злочинів зменшилася на 23%, уперше за багато років в Україні за добу не було жодного загиблого в ДТП. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує УНН з посиланням на управління комунікації НПУ.
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"Кількість ДТП зменшилася на 46 відсотків. Вперше за багато років вчора (15 лютого - ред.) для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП, позавчора – один загиблий. Якщо порівняти з попереднім тижнем, ми мали за два дні 13 жертв ДТП", - розповів Ігор Клименко.
Деталі
Зі слів Клименка, посилений режим служби є ще й ефективною профілактикою скоєння злочинів.
Зокрема очільник відомства відзначив, що за два дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції із 49-ти до 53-х тисяч, проте у більшості це були звернення інформаційного або ж консультаційного характеру. А кількість злочинів за два дні зменшилася на 23%: із 3 000 до 2 300.
Доповнення
З 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.
Голова МВС Денис Монастирський заявив, що ситуація в Україні контрольована, а об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону.