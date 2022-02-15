У МВС заявили, що ситуація в Україні контрольована, а об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців та запевнив, що ситуація всередині країни контрольована, а важливі об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону, повідомляє УНН.
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“Ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною та контрольованою. За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку.
Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальні підприємства — працюють у звичайному режимі”, — заявив міністр.
Він нагадав, що з 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.
“Цього ранку на вулиці міста сіл вийшли додаткові патрулі поліцейських та гвардійців.
Під охорону взяті надважливі об’єкти критичної інфраструктури зв’язку та транспорту. Посилений режим роботи правоохоронців це не додатковий привід для паніки — це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Тому я з впевненістю можу сказати: Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України”, — заявив Монастирський.
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