У МВС заявили, що ситуація в Україні контрольована, а об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59642 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 102274 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 109761 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 137459 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 143868 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121482 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137742 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168546 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180024 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215843 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226671 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306618 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 84911 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 62118 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83716 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306618 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226671 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 312458 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430138 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26163 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83716 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105199 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142169 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166678 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У МВС заявили, що ситуація в Україні контрольована, а об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону

У МВС заявили, що ситуація в Україні контрольована, а об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців та запевнив, що ситуація всередині країни контрольована, а важливі об’єкти критичної інфраструктури взяті під охорону, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною та контрольованою. За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку.

Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальні підприємства — працюють у звичайному режимі”, — заявив міністр.

Він нагадав, що з 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

“Цього ранку на вулиці міста сіл вийшли додаткові патрулі поліцейських та гвардійців.

Під охорону взяті надважливі об’єкти критичної інфраструктури зв’язку та транспорту. Посилений режим роботи правоохоронців це не додатковий привід для паніки — це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Тому я з впевненістю можу сказати: Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України”, — заявив Монастирський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський: під час посилення режиму роботи поліції обмежень права на мітинги не буде

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70