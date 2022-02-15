Монастирський: під час посилення режиму роботи поліції обмежень права на мітинги не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги, під час посилення режиму несення служби Нацполіції не буде. Про це вчора, 14 лютого, в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє УНН.
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“Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це не йдеться. І я впевнений, що, об’єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час”, — зазначив Монастирський, якого цитує пресслужба МВС.
Деталі
Міністр повідомив, що під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.
Також очільник МВС попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що перевірка транспортних засобів проводитиметься частіше.
Нагадаємо
З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.