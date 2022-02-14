В Україні поліція працюватиме у посиленому режимі до 19 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. З 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Нацполіції.
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Посилений режим передбачає:
• збільшення кількості патрулів, які гарантуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
• розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної ситуації у країні;
• охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо
14 лютого міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців із закликом зберігати спокій та вірити Збройним силам. Також глава МВС пообіцяв жорстку реакцію на спроби дестабілізації ситуації у країні.