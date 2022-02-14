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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51137 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Очільник МВС звернувся до українців: закликав не панікувати та пообіцяв стріляти у “гіркіних”

Очільник МВС звернувся до українців: закликав не панікувати та пообіцяв стріляти у “гіркіних”

Київ • УНН

 • 15732 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звернувся до українців і закликом зберігати спокій, вірити Збройним Силам, а також пообіцяв жорстку реакцію на спроби дестабілізації ситуації в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на звернення.

Наводимо текст звернення:

“Шановні українці! 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України.

Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться!
Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців.

Ми віримо в наші Збройні Сили! Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.

А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку! Повторення Слов’янська ми також не допустимо!

Якщо якийсь „гіркін“ спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!

Чим кожен з вас може зараз допомогти?

По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою.

По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства.

Шановні громадяни, Україна — сильна та єдина! Все буде добре!
Слава Україні!”.

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