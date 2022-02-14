Глава МВД обратился к украинцам: призвал не паниковать и пообещал стрелять в "гиркиных”

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам и призывом сохранять спокойствие, верить Вооруженным Силам, а также пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обращение министра.