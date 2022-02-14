В Украине полиция будет работать в усиленном режиме до 19 февраля

Детали

Усиленный режим предусматривает:

• увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах;

• развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной ситуации в стране;

• охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним

14 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам. Также глава МВД пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране.