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15 марта, 19:03 • 101828 просмотра

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15 марта, 13:44 • 132226 просмотра

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В Украине полиция будет работать в усиленном режиме до 19 февраля

В Украине полиция будет работать в усиленном режиме до 19 февраля

Киев • УНН

 • 37668 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Нацполиции.

Детали

Усиленный режим предусматривает:

• увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах;

• развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной ситуации в стране;

• охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним

14 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам. Также глава МВД пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране.

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