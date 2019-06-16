Впервые за 40 лет Аргентина уступила на старте Кубка Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В рамках престижных футбольных соревнований Кубок Америки, который проходит на полях в Бразилии, состоялись несколько противостояний, передает корреспондент УНН.
В центральном противостоянии Аргентина оспаривала выигрыш с Колумбией. Судьба поединка решилась в последние 20 минут. Сначала Мартинес вошел в штрафную и с угла штрафной зоны нанес голевой выстрел в дальний нижний угол ворот. Затем быстрый переход из обороны в атаку привел к прострелу Лермы и замыкания прострела Сапаты - 2:0 в пользу колумбийцев.
Примечательно, что впервые за 40 лет стартовый матч на Копа Америка Аргентина начала с поражения.
Отметим, что в другом поединке соревновательного дня Венесуэла в меньшинстве сыграла вничью с Перу - 0:0.
Как сообщал УНН, футболисты Бразилии с разгромной победы стартовали на Кубке Америки .