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Впервые за 40 лет Аргентина уступила на старте Кубка Америки

Киев • УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В рамках престижных футбольных соревнований Кубок Америки, который проходит на полях в Бразилии, состоялись несколько противостояний, передает корреспондент УНН.

Впервые за 40 лет Аргентина уступила на старте Кубка Америки

В центральном противостоянии Аргентина оспаривала выигрыш с Колумбией. Судьба поединка решилась в последние 20 минут. Сначала Мартинес вошел в штрафную и с угла штрафной зоны нанес голевой выстрел в дальний нижний угол ворот. Затем быстрый переход из обороны в атаку привел к прострелу Лермы и замыкания прострела Сапаты - 2:0 в пользу колумбийцев.

Примечательно, что впервые за 40 лет стартовый матч на Копа Америка Аргентина начала с поражения.

Отметим, что в другом поединке соревновательного дня Венесуэла в меньшинстве сыграла вничью с Перу - 0:0.

Как сообщал УНН, футболисты Бразилии с разгромной победы стартовали на Кубке Америки .

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