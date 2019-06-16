Вперше за 40 років Аргентина поступилася на старті Кубку Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В рамках престижних футбольних змагань Кубок Америки, що проходить на полях в Бразилії, відбулися кілька протистоянь, передає кореспондент УНН.
У центральному протистоянні Аргентина сперечалася за виграш із Колумбією. Доля поєдинку вирішилася в останні 20 хвилин. Спочатку Мартінес увійшов до штрафної та з кута карної зони завдав гольовий постріл у дальній нижній кут воріт. Потім швидкий перехід з оборони до атаки призвів до прострілу Лерми і замикання прострілу Сапати – 2:0 на користь колумбійців.
Примітно, що вперше за 40 років стартовий матч на Копа Америка Аргентина розпочала із поразки.
Відзначимо, що в іншому поєдинку змагального дня Венесуела у меншості зіграла внічию із Перу – 0:0.
Як повідомляв УНН, футболісти Бразилії з розгромної звитяги стартували на Кубку Америки.