Вперше за 40 років Аргентина поступилася на старті Кубку Америки

У центральному протистоянні Аргентина сперечалася за виграш із Колумбією. Доля поєдинку вирішилася в останні 20 хвилин. Спочатку Мартінес увійшов до штрафної та з кута карної зони завдав гольовий постріл у дальній нижній кут воріт. Потім швидкий перехід з оборони до атаки призвів до прострілу Лерми і замикання прострілу Сапати – 2:0 на користь колумбійців.



Примітно, що вперше за 40 років стартовий матч на Копа Америка Аргентина розпочала із поразки.



Відзначимо, що в іншому поєдинку змагального дня Венесуела у меншості зіграла внічию із Перу – 0:0.



Як повідомляв УНН, футболісти Бразилії з розгромної звитяги стартували на Кубку Америки.