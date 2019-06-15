Футболісти Бразилії з розгромної звитяги стартували на Кубку Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національна збірна Бразилії з футболу провела стартовий матч домашнього Кубка Америки, повідомляє УНН.
У стартовому поєдинку турніру господарі розгромили збірну Болівії - 3:0. Усі голи "селесао" забивали по перерві. Протягом чотирьох хвилин на старті тайму дубль оформив Коутінью (один з пенальті), а крапку в кінці поставив Евертон.
До вашої уваги склади команд:
Бразилія: Алісон, Філіпе, Маркіньос, Дані Алвес, Сілва, Коутінью, Каземіро, Фірміно (Габріел Жезус, 65), Фернандінью, Нерес (Евертон, 81), Рішарлісон (Вілліан, 84)
Болівія: Лампі, Акін, Бехарано , Хусіна, Сааведра (Вака, 64), Чумасеро, Сауседо (Ваяр, 59), Кастро (Рамальйо, 75), Бехарано, Хустіньяно, Морено.
Додамо, у другому турі бразильці позмагаються із венесуельцями.
Нагадаємо, Україна здійснила ривок в рейтингу ФІФА.