Футболисты Бразилии с разгромной победы стартовали на Кубке Америки

В стартовом поединке турнира хозяева разгромили сборную Боливии - 3:0. Все голы "селесао" забивали после перерыва. В течение четырех минут на старте тайма дубль оформил Коутиньо (один с пенальти), а точку в конце поставил Эвертон.

Вашему вниманию составы команд:

Бразилия: Алисон, Филипп, Маркиньос, Дани Алвес, Силва, Коутиньо, Каземиро, Фирмино (Габриэл Жезус, 65), Фернандиньо, Нерес (Эвертон, 81), Ришарлисон (Виллиан, 84)

Боливия: Лампи, Акин, Бехарано, Хусина, Сааведра (Вака, 64), Чумасеро, Сауседо (Ваяр, 59), Кастро (Рамальо, 75), Бехарано, Хустиньяно, Морено.

Добавим, во втором туре бразильцы поборются с венесуэльцами.

Напомним, Украина совершила рывок в рейтинге ФИФА.