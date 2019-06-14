Україна здійснила ривок в рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посіла 24-ту сходинку, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.
В активі "жовто-блакитних" 1513 балів – це +3 позиції у порівнянні з минулим рейтингом. Сусідами українців є команди Уельсу (23-ті з 1514 очками) і Тунісу (25-ті, 1501 бал).
Серед представників УЄФА наша національна команда наразі на 15-й сходинці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал ЧС у Польщі
Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія — п'яте, Сербія — 34-е, Люксембург — 90-е та Литва — 132-е.
Відзначимо, що лідером генерації залишилась Бельгія (1746 очок), яких переслідує Франція, Бразилія, Англія і Португалія.