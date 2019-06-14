Украина совершила рывок в рейтинге ФИФА

В активе "желто-синих" 1513 баллов - это +3 позиции по сравнению с прошлым рейтингом. Соседями украинцев есть команды Уэльса (23-е с 1514 очками) и Туниса (25-е, 1501 балл).



Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15-й строчке.



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Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - пятая, Сербия - тридцать четвёртая, Люксембург - девяностый и Литва - сто тридцать вторая.



Отметим, что лидером генерации осталась Бельгия (1746 очков), которых преследует Франция, Бразилия, Англия и Португалия.