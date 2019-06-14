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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина совершила рывок в рейтинге ФИФА

Киев • УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 24-ю строчку, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Украина совершила рывок в рейтинге ФИФА

В активе "желто-синих" 1513 баллов - это +3 позиции по сравнению с прошлым рейтингом. Соседями украинцев есть команды Уэльса (23-е с 1514 очками) и Туниса (25-е, 1501 балл).

Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока на 15-й строчке.

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Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - пятая, Сербия - тридцать четвёртая, Люксембург - девяностый и Литва - сто тридцать вторая.

Отметим, что лидером генерации осталась Бельгия (1746 очков), которых преследует Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Украинские Национальные Новости

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