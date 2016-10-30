Впервые за 20 лет в Молдове состоятся прямые президентские выборы

"В выборах будут задействованы более 4 тыс. сотрудников полиции, которым запрещено находиться на избирательных участках, но приказано строго следить за общественным порядком на прилегающей территории и пресекать возможные нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за процессом голосования будут следить более 3,7 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

В этом году за рубежом открыто 100 пунктов для голосования, для почти миллиона граждан Молдовы, которые выехали за границу на работу.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (более 3,2 млн человек).

В избирательные бюллетени внесены девять кандидатов.

Фаворитами президентской гонки практически все опросы называют двух оппозиционеров - лидера, который выступает за сближение с Россией от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона и единого кандидата от проевропейской оппозиции, главу Партии действия и солидарности (ПДС) Майю Санду.