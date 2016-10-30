Вперше за 20 років в Молдові відбудуться прямі президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вибори почалися в Молдові. О 07:00 відкрили 1 981 виборчу дільницю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У виборах буде задіяно понад 4 тис. співробітників поліції, яким заборонено перебувати на виборчих дільницях, але наказано строго стежити за громадським порядком на прилеглій території і припиняти можливі порушення,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за процесом голосування стежить понад 3,7 тис. спостерігачів, серед яких представники ОБСЄ, СНД і Євросоюзу, які потім опублікують підсумкові звіти і дадуть свої оцінки.
В цьому році закордоном відкрито 100 пунктів для голосування, для майже мільйона громадян Молдови, які виїхали за кордон на роботу.
Вибори завершаться о 21:00. Вони будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь третина від загального числа виборців, включених до списків (понад 3,2 млн осіб).
До виборчих бюлетенів внесено дев’ять кандидатів.
Фаворитами президентських перегонів практично всі опитування називають двох опозиціонерів — лідера, який виступає за зближення з Росією від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона і єдиного кандидата від проєвропейської опозиції, главу Партії дії і солідарності (ПДС) Майю Санду.