Впервые в истории выездное заседание Военного комитета НАТО состоялось в Украине

“Впервые в истории Украины выездное заседание Военного комитета НАТО состоялось во Львовской области. Уверен, при поддержке Североатлантического альянса и совместными усилиями мы отстоим независимость Украины и вернем оккупированные территории Востока и Крыма”, — написал глава Львовской ОГА.

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Заседание состоялось в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в среду, 18 апреля, во Львове.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на предоставлении ей плана действий по членству в НАТО.