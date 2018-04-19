Вперше в історії виїзне засідання Військового комітету НАТО відбулося в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вперше в історії України в країні відбулося виїзне засідання Військового комітету НАТО на рівні військових представників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Львівської ОДА Олег Синютка, передає УНН.
“Вперше в історії України виїзне засідання Військового комітету НАТО відбулося на Львівщині. Впевнений, за підтримки Північноатлантичного альянсу та спільними зусиллями ми відстоїмо незалежність України та повернемо окуповані території Сходу та Криму”, — написав очільник Львівської ОДА.
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Засідання відбулося у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у середу, 18 квітня, у Львові.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Україна буде наполягати на наданні їй плану дій щодо членства в НАТО.