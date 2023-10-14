Впервые в истории Украина на чемпионате мира по шашкам-100 завоевала два "золота"

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"Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами в мужском, и в женском турнирах соответственно", - отмечает издание.

Детали

Чемпионат мира по шашкам-100 - главный турнир года в этом виде шашек. Соревнования продолжались в течение двух недель в мужском и женском турнирах. Сами же шашки-100 отличаются от других вариаций игры в шашки из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10х10 клеток, на которых каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

На ЧМ-2023 Украинская сборная была представлена семью игроками (три - в мужском, четыре - в женском турнирах). Всего участие на чемпионате мира приняли 35 спортсменов (20 - в мужском, 15 - в женском).

Выступление украинцев на ЧМ-2023 по шашкам-100



Спортсмены играли партии в формате одного круга друг с другом. В мужском турнире состоялось 19 раундов, в женском - 15.



Юрий Аникеев возглавил список участников мужского турнира уже после седьмого раунда. На тот момент он одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.



Победа Аникеева была сложнопредсказуемой до последнего раунда. Главным оппонентом украинца был голландец Ян Гренендейк, которому не хватало одного очка, чтобы он мог вырвать титул в случае своей победы и поражения украинца.



Однако Аникеев удержал преимущество в одно очко над Гренендейком - оба участника свели к ничьей свои последние матчи. Еще два украинца - Артем Иванов и Юрий Бобков заняли 6-е и 15-е места соответственно.



Для Аникеева это первый титул чемпиона мира в шашках-100. До этого он становился чемпионом в шашках-64 еще в 2004 году.



В женском турнире Виктория Мотричко возглавила таблицу после четырех раундов, одержав три победы.



До предпоследнего раунда шансы на победу имела лишь нейтральная атлетка Дарья Ткаченко, которая отставала от Мотричко на одно очко. Однако Виктория добыла три очка в последних двух партиях и стала победительницей с преимуществом в два очка над ближайшей преследовательницей.



Медали чемпионата мира по шашкам-100 завоевали две украинки. Елена Короткая набрала в 15 партиях 19 очков и стала третьей. Еще две представительницы Украины - Ольга Балтажи и Юлия Макаренкова - заняли 10-е и 13-е место соответственно.



Для Мотричко это вторая подряд медаль на чемпионатах мира по шашкам-100. В 2021-м она завоевала "бронзу".



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Напомним

Украинка Анна Музычук завоевала третье место в женском разряде Кубка мира по шахматам 2023 года. В решающем поединке она одержала победу у представительницы Китая Тань Чжунъи.