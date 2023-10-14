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Впервые в истории Украина на чемпионате мира по шашкам-100 завоевала два "золота"

Киев • УНН

 • 387868 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская сборная по шашкам-100 успешно выступила на чемпионате мира в Кюрасао, получив два первых места. Об этом пишет Суспильне. Спорт, передает УНН.

Впервые в истории Украина на чемпионате мира по шашкам-100 завоевала два "золота"

Цитата 

"Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами в мужском, и в женском турнирах соответственно", - отмечает издание. 

Детали 

Чемпионат мира по шашкам-100 - главный турнир года в этом виде шашек. Соревнования продолжались в течение двух недель в мужском и женском турнирах. Сами же шашки-100 отличаются от других вариаций игры в шашки из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10х10 клеток, на которых каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

На ЧМ-2023 Украинская сборная была представлена семью игроками (три - в мужском, четыре - в женском турнирах). Всего участие на чемпионате мира приняли 35 спортсменов (20 - в мужском, 15 - в женском).

Выступление украинцев на ЧМ-2023 по шашкам-100

  • Спортсмены играли партии в формате одного круга друг с другом. В мужском турнире состоялось 19 раундов, в женском - 15.

  • Юрий Аникеев возглавил список участников мужского турнира уже после седьмого раунда. На тот момент он одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.

  • Победа Аникеева была сложнопредсказуемой до последнего раунда. Главным оппонентом украинца был голландец Ян Гренендейк, которому не хватало одного очка, чтобы он мог вырвать титул в случае своей победы и поражения украинца.

  • Однако Аникеев удержал преимущество в одно очко над Гренендейком - оба участника свели к ничьей свои последние матчи. Еще два украинца - Артем Иванов и Юрий Бобков заняли 6-е и 15-е места соответственно.

  • Для Аникеева это первый титул чемпиона мира в шашках-100. До этого он становился чемпионом в шашках-64 еще в 2004 году.

  • В женском турнире Виктория Мотричко возглавила таблицу после четырех раундов, одержав три победы.

  • До предпоследнего раунда шансы на победу имела лишь нейтральная атлетка Дарья Ткаченко, которая отставала от Мотричко на одно очко. Однако Виктория добыла три очка в последних двух партиях и стала победительницей с преимуществом в два очка над ближайшей преследовательницей.

  • Медали чемпионата мира по шашкам-100 завоевали две украинки. Елена Короткая набрала в 15 партиях 19 очков и стала третьей. Еще две представительницы Украины - Ольга Балтажи и Юлия Макаренкова - заняли 10-е и 13-е место соответственно.

  • Для Мотричко это вторая подряд медаль на чемпионатах мира по шашкам-100. В 2021-м она завоевала "бронзу".

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Напомним

Украинка Анна Музычук завоевала третье место в женском разряде Кубка мира по шахматам 2023 года. В решающем поединке она одержала победу у представительницы Китая Тань Чжунъи.

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