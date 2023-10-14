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Вперше в історії Україна на чемпіонаті світу з шашок-100 виборола два "золота"

Київ • УНН

 • 387869 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українська збірна з шашок-100 успішно виступила на чемпіонаті світу у Кюрасао, здобувши два перших місця. Про це пише Суспільне. Спорт, передає УНН.

Вперше в історії Україна на чемпіонаті світу з шашок-100 виборола два "золота"

Цитата 

"Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно", - зазначає видання. 

Деталі 

Чемпіонат світу з шашок-100 - головний турнір року у цьому виді шашок. Змагання тривали протягом двох тижнів у чоловічому та жіночому турнірах. Самі ж шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

На ЧС-2023 Українська збірна була представлена сімома гравцями (три - у чоловічому, чотири - у жіночому турнірах). Загалом участь на чемпіонаті світу взяли 35 спортсменів (20 - у чоловічому, 15 - у жіночому).

Виступ українців на ЧС-2023 з шашок-100

  • Спортсмени грали партії у форматі одного кола один з одним. У чоловічому турнірі відбулося 19 раундів, у жіночому - 15.

  • Юрій Анікеєв очолив список учасників чоловічого турніру вже після сьомого раунду. На той момент він здобув чотири перемоги та тричі зіграв внічию.

  • Перемога Анікеєва була складнопередбачуваною до останнього раунду. Головним опонентом українця був нідерландець Ян Гренендейк, якому не вистачало одного очка, аби він міг вирвати титул у разі своєї перемоги та поразки українця.

  • Проте Анікеєв втримав перевагу в одне очко над Гренендейком - обидва учасники звели до нічиєї свої останні матчі. Ще два українці - Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно.

  • Для Анікеєва це перший титул чемпіона світу у шашках-100. До цього він ставав чемпіоном у шашках-64 ще у 2004 році.

  • У жіночому турнірі Вікторія Мотрічко очолила таблицю після чотирьох раундів, здобувши три перемоги.

  • До передостаннього раунду шанси на перемогу мала лише нейтральна атлетка Дар'я Ткаченко, яка відставала від Мотрічко на одне очко. Проте Вікторія здобула три очки в останніх двох партіях і стала переможницею з перевагою у два очки над найближчою переслідувачкою.

  • Медалі чемпіонату світу з шашок-100 здобули дві українки. Олена Коротка набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою. Ще дві представниці України - Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова - посіли 10-е та 13-е місце відповідно.

  • Для Мотрічко це друга поспіль медаль на чемпіонатах світу з шашок-100. У 2021-му вона здобула "бронзу".

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Нагадаємо

Українка Анна Музичук виборола третє місце в жіночому розряді Кубка світу з шахів 2023 року. У вирішальному поєдинку вона здобула перемогу у представниці Китаю Тань Чжун'ї.

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