Вперше в історії Україна на чемпіонаті світу з шашок-100 виборола два "золота"

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"Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно", - зазначає видання.

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Чемпіонат світу з шашок-100 - головний турнір року у цьому виді шашок. Змагання тривали протягом двох тижнів у чоловічому та жіночому турнірах. Самі ж шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

На ЧС-2023 Українська збірна була представлена сімома гравцями (три - у чоловічому, чотири - у жіночому турнірах). Загалом участь на чемпіонаті світу взяли 35 спортсменів (20 - у чоловічому, 15 - у жіночому).

Виступ українців на ЧС-2023 з шашок-100



Спортсмени грали партії у форматі одного кола один з одним. У чоловічому турнірі відбулося 19 раундів, у жіночому - 15.



Юрій Анікеєв очолив список учасників чоловічого турніру вже після сьомого раунду. На той момент він здобув чотири перемоги та тричі зіграв внічию.



Перемога Анікеєва була складнопередбачуваною до останнього раунду. Головним опонентом українця був нідерландець Ян Гренендейк, якому не вистачало одного очка, аби він міг вирвати титул у разі своєї перемоги та поразки українця.



Проте Анікеєв втримав перевагу в одне очко над Гренендейком - обидва учасники звели до нічиєї свої останні матчі. Ще два українці - Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно.



Для Анікеєва це перший титул чемпіона світу у шашках-100. До цього він ставав чемпіоном у шашках-64 ще у 2004 році.



У жіночому турнірі Вікторія Мотрічко очолила таблицю після чотирьох раундів, здобувши три перемоги.



До передостаннього раунду шанси на перемогу мала лише нейтральна атлетка Дар'я Ткаченко, яка відставала від Мотрічко на одне очко. Проте Вікторія здобула три очки в останніх двох партіях і стала переможницею з перевагою у два очки над найближчою переслідувачкою.



Медалі чемпіонату світу з шашок-100 здобули дві українки. Олена Коротка набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою. Ще дві представниці України - Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова - посіли 10-е та 13-е місце відповідно.



Для Мотрічко це друга поспіль медаль на чемпіонатах світу з шашок-100. У 2021-му вона здобула "бронзу".



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Нагадаємо

Українка Анна Музичук виборола третє місце в жіночому розряді Кубка світу з шахів 2023 року. У вирішальному поєдинку вона здобула перемогу у представниці Китаю Тань Чжун'ї.