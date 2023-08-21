Кубок світу з шахів: Українка Анна Музичук зайняла третє місце
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українка Анна Музичук виборола третє місце в жіночому розряді Кубка світу з шахів 2023 року. У вирішальному поєдинку вона здобула перемогу у представниці Китаю Тань Чжун'ї. Про це пише Суспільне з посиланням на Міжнародну шахову федерацію, передає УНН.
Деталі
Для Музичук це була вже друга участь у шаховому Кубку світу, запровадженому два роки тому. Тоді, у 2021-му, шахістка також програла у півфіналі та віддала третю сходинку саме Тань Чжун'ї.
Проте цього року шахістка отримала на турнірі дев'ятий номер посіву (восьмий — у сестри українки Марії Музичук). І стартувала одразу з другого раунду.
Доповнення
Розпочала Музичук виступи з перемоги над француженкою Дейманте Корнетт — 1.5:0.5. На шляху до чвертьфіналу перемогла одразу двох співвітчизниць: Анну Ушеніну (1.5:0.5) та сестру Марію Музичук (2.5:1.5).
Найдовшим змаганням Кубку світу для дівчини був чвертьфінал проти німкені Елізабет Петц — вольові 4.5:3.5 за підсумками тайбрейку.
Першу поразку українка зазнала від Нургюл Салімова з Болгарії. Частину протистояння також вирішували у швидких шахах на тайбрейку — 2.5:3.5.
Боротьба за третє місце з Тань Чжун'ї розпочалась перемогою білих фігур Музичук. Партію-відповідь суперниці проводили наступного дня — в неділю, 20 серпня — та звели її до нічиєї.
З рахунком 1.5:0.5 "бронзу" здобуває українка.
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