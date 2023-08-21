Кубок мира по шахматам: Украинка Анна Музычук заняла третье место

Детали

Для Музычук это было уже второе участие в шахматном Кубке мира, введенном два года назад. Тогда, в 2021-м, шахматистка также проиграла в полуфинале и отдала третью строчку именно Тань Чжунъи.

Однако в этом году шахматистка получила на турнире девятый номер посева (восьмой — у сестры украинки Марии Музычук). И стартовала сразу со второго раунда.

Дополнение

Начала Музычук выступления с победы над француженкой Дейманте Корнетт — 1.5:0.5. На пути к четвертьфиналу победила сразу двух соотечественниц: Анну Ушенину (1.5:0.5) и сестру Марию Музычук (2.5:1.5).

Самым длинным соревнованием Кубка мира для девушки был четвертьфинал против немки Элизабет Петц — волевые 4.5:3.5 по итогам тайбрейка.

Первое поражение украинка потерпела от Нургюл Салимовой из Болгарии. Часть противостояния также решали в быстрых шахматах на тайбрейке — 2.5:3.5.

Борьба за третье место с Тань Чжунъи началась победой белых фигур Музычук. Ответную партию соперницы проводили на следующий день — в воскресенье, 20 августа — и свели ее к ничьей.

Со счетом 1.5:0.5 "бронзу" завоевывает украинка.

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