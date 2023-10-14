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29 березня, 17:57 • 157000 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 195617 перегляди

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29 березня, 16:38 • 176976 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 214357 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 186783 перегляди

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28 березня, 18:00 • 158006 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 161708 перегляди

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28 березня, 16:27 • 151716 перегляди

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Матч Перемоги: діти українських захисників зіграли у футбол з гравцями легендарного Чорноморця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі відбувся матч Перемоги. 111 діток з усієї Одещини, чиї батьки нині на фронті боронять нашу країну, зіграли разом з гравцями легендарного Чорноморця. Про це своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

“Стільки дитячого сміху, посмішок та обійм наш стадіон ще не бачив. Обов’язково будемо проводити подібні заходи ще, аби підтримувати дітей тих, хто сьогодні виборює найголовніше для України — Перемогу!”, — написав очільник ОВА.

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