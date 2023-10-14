Матч Перемоги: діти українських захисників зіграли у футбол з гравцями легендарного Чорноморця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі відбувся матч Перемоги. 111 діток з усієї Одещини, чиї батьки нині на фронті боронять нашу країну, зіграли разом з гравцями легендарного Чорноморця. Про це своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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“Стільки дитячого сміху, посмішок та обійм наш стадіон ще не бачив. Обов’язково будемо проводити подібні заходи ще, аби підтримувати дітей тих, хто сьогодні виборює найголовніше для України — Перемогу!”, — написав очільник ОВА.