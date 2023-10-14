Матч Победы: дети украинских защитников сыграли в футбол с игроками легендарного Черноморца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня, 14 октября, в Одессе состоялся матч Победы. 111 детей со всей Одесской области, чьи родители сейчас на фронте защищают нашу страну, сыграли вместе с игроками легендарного Черноморца. Об этом на своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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“Столько детского смеха, улыбок и объятий наш стадион еще не видел. Обязательно’обязательно будем проводить подобные мероприятия еще, чтобы поддерживать детей тех, кто сегодня борется за самое главное для Украины — Победу!”, — написал глава ОВА.