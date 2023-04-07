Король Карл III впервые поддержал исследование связей британской монархии с рабством

Детали

Король Карл III впервые заявил о поддержке исследований связей британской монархии с рабством после того, как в одном из документов было показано, что его предок имел акции в работорговой компании, сообщил в четверг представитель Букингемского дворца.

Заявление стало ответом на статью в газете The Guardian, которая обнародовала документ, свидетельствующий о том, что заместитель губернатора работорговой Королевской Африканской компании передал 1000 фунтов акций этого бизнеса королю Вильгельму III в 1689 году.

Газета сообщила об этом документе в рамках серии статей о королевском богатстве и финансах, а также о связи монархии с рабством. Карл и его старший сын, принц Уильям, выразили свою скорбь по поводу рабства, но не признали связь короны с торговлей людьми.

Король сказал, что он пытается углубить свое понимание "длительного влияния рабства", которое проникает вглубь Содружества, международной группы стран, состоящей в основном из бывших британских колоний.

Исследование связей монархии с рабством совместно спонсируют Исторические королевские дворцы и Манчестерский университет, и ожидается, что оно будет завершено к 2026 году.

Дополнение

Во время церемонии по случаю провозглашения Барбадоса республикой Чарльз вспомнил "самые темные дни нашего прошлого и ужасное зверство рабства, которое навсегда запятнало нашу историю". Английские поселенцы использовали африканских рабов, чтобы превратить остров в богатую сахарную колонию.

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