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Премьер-министр Нидерландов извинился за 250 лет рабства

Премьер-министр Нидерландов извинился за 250 лет рабства

Киев • УНН

 • 534157 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник официально принес извинения за 250-летнюю причастность Нидерландов к рабству, назвав это «преступлением против человечности». Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Извинения прозвучали спустя почти 150 лет после окончания рабства в заморских колониях европейской страны, в которые входили Суринам и такие острова, как Кюрасао и Аруба.

«Сегодня от имени правительства Нидерландов я извиняюсь за прошлые действия голландского государства», - сказал Рютте в своем выступлении в Гааге.

«Мы, живущие здесь и сейчас, можем только яснее признать и осудить рабство как преступление против человечества», - сказал он.

Но Рютте в своем выступлении указал, что выбор правильного момента был «сложным делом».

Рютте долго сопротивлялся, ранее заявляя, что период рабства слишком далеко позади и что извинения вызовут напряженность в стране.

Группы поминовения рабства говорят, что любые извинения должны быть приурочены к 150-летию этой даты в 2023 году, а не к «произвольной» дате 19 декабря этого года.

Контекст

Голландцы финансировали свой «Золотой век» империи и культуры в 16-м и 17-м веках, отправляя около 600 000 африканцев в рамках работорговли, в основном в Южную Америку и Карибский бассейн.

В разгар своей колониальной империи Соединенные провинции, известные сегодня как Нидерланды, владели такими колониями как Суринам, карибский остров Кюрасао, Южная Африка и Индонезия, где в 17 веке базировалась Голландская Ост-Индская компания.

Рабство было официально упразднено в Суринаме и других землях, принадлежащих голландцам, 1 июля 1863 года, но на самом деле эта практика прекратилась только в 1873 году после 10-летнего «переходного» периода.

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